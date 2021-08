"Ein Colt für alle Fälle": Schauspielerin Markie Post gestorben

US-Schauspielerin Markie Post ist tot. Die bekannte TV-Serien-Darstellerin ("Ein Colt für alle Fälle", "Harrys wundersames Strafgericht"), ist am Samstag im Alter von 70 Jahren in Los Angeles gestorben.

Medienberichten zufolge sei Post am Samstag ihrem jahrelangen Krebsleiden erlegen.

TV-Schauspielerin Markie Post im Alter von 70 Jahren gestorben

Ihre wohl bekannteste Serienrolle war jene der Kautionsagentin Terri Michaels in der Action-Abenteuerserie "Ein Colt für alle Fälle" an der Seite von Lee Majors. Auch als Pflichtverteidigerin Christine Sullivan in "Harrys wundersames Strafgericht" war sie jahrelang im Fernsehen zu sehen.