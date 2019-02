Eigenwillige Sechser-Kombination beim Lotto

Am Sonntag bestanden die Lotto-Gewinnzahlen aus einer kuriosen Sechser-Kombi. Nun warten 1,6 Millionen Euro im Topf.

Da hat Fortuna am Sonntag wieder einmal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und eine ganz kuriose Sechser Kombination zu Tage gebracht: Die höchste gezogene Zahl ist kleiner als 20, die “sechs Richtigen” bestehen mit 2, 4, 9, 12, 13 und 16 also nur aus Einer- und Zehner-Zahlen.