Eigentumswohnungen in Wien kosten rund 5.400 Euro pro Quadratmeter

Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Österreich wird auch im Jahr 2022 weiter steigen. Sowohl als Eigennutzung als auch als Wertanlage bleibt die Investitionsfreude in "Betongold" ungebrochen hoch, wie der Marktüberblick für Wohnimmobilien von Engel & Völkers veranschaulicht.

"2021 war ein außergewöhnliches Immobilienjahr. Die Inflation, das knappe Angebot und die weiter steigenden Preise führen bei Kunden dazu, noch intensiver und rascher in Immobilien zu investieren. Es fehlen alternative, attraktive Anlagemöglichkeiten und für größere Barvermögen drohen sogar spürbare Strafzinsen. Das befeuert die Preise am Wohnimmobilienmarkt zusätzlich“, resümiert Geschäftsführer Philipp Niemann vom Engel & Völkers Market Center Wien.

Preisanstieg bei Eigentum im zweistelligen Prozentbereich

Das höchste Wachstum im Vergleich zum Vorjahr hat das Burgenland mit einem Plus von 20,5% zu verzeichnen, wo die Zahl an Eigentumswohnungen jedoch sehr gering ist. Es folgen Tirol mit +17,0% und Salzburg mit +15,6%. Unter den Landeshauptstädten gab es den höchsten Anstieg in Innsbruck (+17,4%), dicht gefolgt von Salzburg (+17,3%) und Bregenz (+16,7%). Den geringsten Anstieg unter den Landeshauptstädten wies St. Pölten mit einem Plus von immerhin 10,3% auf. In der Bundeshauptstadt Wien stiegen die Preise für Eigentumswohnungen um durchschnittlich 14,3%.