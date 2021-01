Eigentumswohnungen in Wien im Vorjahr rund 7 Prozent teurer

In Wien, dem wichtigsten Immobilienmarkt in Österreich, haben die Kaufpreise für Eigentumswohnungen im vorigen Jahr im Mittel um 7 Prozent auf 4.530 Euro pro Quadratmeter angezogen.

Das zeigt eine Analyse der Angebotspreise durch die Onlineplattform immowelt.at. Den stärksten Anstieg - um 17 Prozent auf 3.440 Euro/m2 - beobachtete man in Linz. Auch 2020 seien in Linz viele hochpreisige Neubauten auf den Markt gekommen, wodurch das Preisniveau hochgetrieben worden sei.

Eigentum in Innsbruck und Salzburg am teuersten

Bundesweit die teuersten Standorte unter den fünf größten Städten in Österreich blieben Innsbruck mit 6.170 Euro pro m2 (+14 Prozent) und Salzburg mit 5.200 Euro (+7 Prozent). Sowohl in der Tiroler Landeshauptstadt als auch in der Mozartstadt sei Bauland begrenzt, das treibe die Grundstückspreise und auch die Immo-Preise nach oben, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.