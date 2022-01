Eigentum wurde in zwei Jahren fast 20 Prozent teurer

Seit 2008 haben sich die Preise für Eigentum verdoppelt, alleine in den letzten zwei Jahren wurden sie um 20 Prozent teurer. Auch die Mieten stiegen seit 2008 um rund 60 Prozent.

Seit über einem Jahrzehnt steigen die Preise für Wohnraum in Österreich deutlich an. Auch im vergangenen Jahr 2021 setzte sich der Trend fort, die Analysten der UniCredit Bank Austria gehen von einem Anstieg um mehr als 10 Prozent aus. Zwar sind auch die Einkommen gestiegen, sie kommen bei dem Tempo der Wohnpreise aber nicht mit. Seit Beginn der Pandemie ist der Wert eines Jahresnettoeinkommens in Relation zu den Preisen real um rund 13 Prozent gesunken, so die Ökonomen.