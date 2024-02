Eigenheim-Bonus: Doskozil will soziale Staffelung

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat in der Diskussion über die Vorschläge der Sozialpartner zum Konjunktur- bzw. Baupaket für eine soziale Staffelung plädiert. Der Eigenheimzuschuss sollte nicht generell 100.000 Euro für alle vorsehen, so der Landeschef am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz.

Im Burgenland gebe es eine "intensive Unterstützung" im Bereich der Wohnbauförderung: "Aber sozial gestaffelt. Das ist ganz wesentlich", betonte Doskzil. "100.000 Euro auszuschütten ohne soziale Staffelung - das wäre für mich nicht in Ordnung."

Doskozil begrüßt Diskussion

Dass darüber auf Bundesebene nun aber diskutiert werde, begrüßt er. Auch bei der Überlegung des Bundes, über die Bundesfinanzierungsagentur Geld in die Wohnbauförderung zu stecken mit einer Zweckwidmung, pocht er auf eine soziale Staffelung. Sollte dies umgesetzt werden, werde es auch auf Landesebene wieder eine Differenzierung geben: "Wir werden uns dann anpassen und ein Paket für Häuslbauer schnüren."