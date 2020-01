"Eigenbedarf": WTV schmeißt Papageien raus

Die ARGE Papageienschutz ist derzeit auf der Suche nach einem Übergangsquartier für ihre gefiederten Schützlinge, da die Räumlichkeiten im WTV nur mehr bis Ende Februar genutzt werden dürfen.

Gefiederten Bewohnern im Wiener Tierschutzhaus droht der Rauswurf: Die ARGE Papageienschutz, die in dem Haus in Vösendorf rund 180 Vögel betreut, hat vom Wiener Tierschutzverein eine Räumungsklage erhalten, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.