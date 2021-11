"Eiffel in Love" im Kino: Wir verlosen Gutscheine von BEAULIEU in Wien

Am 19. November startet der Film "Eiffel in Love" österreichweit in den Kinos. Bei uns könnt ihr euch passend dazu zwei Gutscheine für das BEAULIEU Épicerie Fine & Bistrot in Wien sichern.

Kurzinhalt zum Film:

Der gefeierte Ingenieur Gustave Eiffel hat gerade die Arbeit an der Freiheitsstatue beendet, als er im Auftrag der französischen Regierung etwas wahrhaft Spektakuläres für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1889 entwerfen soll. Eigentlich möchte er nur die Metro designen und gerät nun massiv unter Druck. Doch als Eiffel seine verloren geglaubte Jugendliebe Adrienne Bourgès wiedertrifft, inspiriert ihn ihre Leidenschaft dazu, die Skyline von Paris für immer zu verändern.

"Eiffel in Love" ist eine Geschichte über gesellschaftliche Etikette, verbotene Gefühle und eine unerfüllte Sehnsucht. Opulent ausgestattet, mit liebevollen Details und beeindruckenden Aufnahmen vom zeitgenössischen Frankreich des 19. Jahrhunderts, bietet der Film genau das einzigartige Kinoerlebnis, nach dem sich das Publikum so lange gesehnt hat. In den Hauptrollen begeistern Romain Duris ("Der Schaum der Tage") und Emma Mackey ("Sex Education“), zum weiteren, hochkarätig besetzten Cast gehören Pierre Deladonchamps, Alexandre Steiger, Armande Boulanger und Bruno Raffaelli.

Wir verlosen Gutscheine von BEAULIEU Épicerie fine & Bistrot

Passend zum Kinostart von "Eiffel in Love" könnt ihr bei uns 2x20€ Gutscheine für das BEAULIEU Épicerie Fine & Bistrot im Palais Ferstel in Wien gewinnen. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Hier Geht's zum Gewinnspiel

EIFFEL IN LOVE - Ab 19.November NUR im Kino!