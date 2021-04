Eierbauern wegen gestiegener Futterkosten unter Druck

Stark gestiegene Futterkosten bei stagnierenden Eierpreisen bringen die heimischen Legehennenhalter wirtschaftlich unter Druck.

Laut der Zentralen Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft bewegen sich die Eierpreise seit zehn Jahren auf demselben Niveau. "Sollte es nicht gelingen, am Markt kostendeckende Preise zu erzielen, werden Bauern gezwungen sein, aus der Produktion auszusteigen", warnte ZAG-Obmann Franz Karlhuber am Donnerstag in einer Aussendung.