Wer glaubt, dass sich Eier leichter schälen lassen, wenn man sie nach dem Kochen in kaltem Wasser abschreckt, liegt falsch. Im Gegenteil: Der Vorgang kann sogar gefährlich sein.

Ein häufiges Problem ist die Schwierigkeit, gekochte Eier zu schälen, was einen dazu veranlasst, Eier mit kaltem Wasser abzuschrecken. Allerdings zeigt sich, dass der abrupte Temperaturwechsel in diesem Szenario keine Abhilfe schafft.

all

all

self

self

Die Schälbarkeit hängt mit dem Alter des Eis zusammen. Bei gerade frisch gelegten Eiern halten Proteine an der Innenhaut Eierschale und Eiweiß zusammen. Bei älteren Eiern steigt der pH-Wert im Eiweiß an, was das Ankleben verhindert. Daraus resultiert, dass sich ältere Eier leichter schälen lassen.