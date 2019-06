Eichen-Prozessionsspinner machen Wiener Parks unsicher

In den Wiener Parks und Wiesen treiben Eichen-Prozessionsspinner wieder ihr Unwesen. Die Raupen können mit ihren giftigen Härchen Jucken, Ausschläge oder sogar allergische Reaktionen auslösen.

Wie der KURIER am Donnerstag berichtet, berichteten vier Schüler nach einem Ausflug in Wien Wiener Prater über heftigen Ausschlag und Juckreize. Auch im Lainzer Tiergarten soll es laut KURIER in den letzten Tagen zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein.