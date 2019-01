Ehrenamtliche Mitarbeiter für Rettungsdienst gesucht: Informationsabend in Wien

Der Rettungsdienst Johanniter sucht ehrenamtliche Helfer und ladet aus diesem Grund zu einem Informationsabend in Wien ein.

Wer Menschen helfen und sich ehrenamtlich engagieren möchten, kann sich bei den Johannitern melden. Gesucht werden freiwillige Helfer und Helferinnen für den Rettungsdienst und Krankentransport in Wien. Interessierte werden kostenlos zum Rettungssanitäter ausgebildet. Der nächste Kurs für Ehrenamtliche startet im März und findet in Blockterminen statt. Ausgebildete Rettungssanitäter können später auch in der Katastrophenhilfe tätig werden.