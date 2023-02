Ehepaar in Gramatneusiedl von Auto erfasst und verletzt

Am Sonntagabend ist in Gramatneusiedl ein Ehepaar beim Überqueren der L156 vom Auto eines 67-jährigen erfasst und schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Montag wurde die schwer verletzte 72-Jährige per Notarzthubschrauber in das AUVA-Traumazentrum nach Wien-Meidling geflogen. Ihr um zwei Jahre älterer Mann erlitt leichte Blessuren und wurde an Ort und Stelle von Rettungskräften versorgt.