Ehemann in OÖ schluckte Tabletten und stach auf seine Frau ein

Ein 66-Jähriger soll nach einem Streit Montagvormittag in Laakirchen (Bezirk Gmunden) offenbar in suizidaler Absicht Tabletten geschluckt und dann mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen haben.

Ehefrau wurde im Spital operiert: Ehemann zeigte sich geständig

Die Frau wurde im Spital operiert, sie befinde sich nicht in Lebensgefahr. Auch der Mann kam ins Krankenhaus. Am Nachmittag wurde er einvernommen, habe sich "voll geständig gezeigt" und wurde noch in die Justizanstalt Wels überstellt, hieß es bei der Polizei weiter.