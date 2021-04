Ehefrau und Polizisten in Niederösterreich mit Messer bedroht: Mann festgenommen

In Brunn am Gebirge im niederösterreichischen Bezirk Mödling soll ein 60-Jähriger am Sonntag seine Ehefrau bedroht und die Kücheneinrichtung verwüstet haben. Als die Polizisten eintrafen, soll er ein Messer gegen diese gerichtet und damit gestikuliert haben.

Die Uniformierten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, das Schneidegerät fallen zu lassen, was dann auch geschah. Der Deutsche wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.

Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Dienstag via Aussendung mit. Der 60-Jährige soll die Beamten beschimpft und sie aufgefordert haben, sofort die Wohnung zu verlassen. Mit einem Küchenmesser bedrohte er der Aussendung zufolge die Uniformierten. "Erst nach mehrfacher Aufforderung und unter Androhung eines möglichen Schusswaffengebrauchs ließ der Beschuldigte das Messer fallen", wurde mitgeteilt. Bei seiner Festnahme wurde der Mann zu Boden gebracht, er leistete heftigen Widerstand.