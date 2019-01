Ehe für alle: Wien ärgert sich über Einschränkungen

Die "Ehe für all" stellt sich als "Ehe für fast alle" heraus. Das Innenministerium gibt nämlich einige Einschränkungen vor, worüber sich die Stadt Wien ärgert. Die hält sich allerdings an die "Schikanen".

Probleme bei “binationalen” Paaren

Das Innenministerium informierte die Landesregierungen und die Wiener Magistrate Anfang Jänner mittels einer Mitteilung über die Vorgangsweise bei homosexuellen Paaren, bei denen eine Person aus einem anderen Land stammt, berichtete der “Standard” am Donnerstag. Ist die Ehe in einem Herkunftsstaat verboten, so gelte dies auch in Österreich. Betroffene dürfen in dem Fall aber eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Auch homosexuelle Paare, die vor 2019 in einem anderen Land geheiratet haben, werden in Österreich nicht als Ehepaar akzeptiert. Diese müssten hierzulande ein zweites Mal heiraten.