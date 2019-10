EGMR-Urteil: Holocaust-Überlebender "zufrieden"

Aba Lewit ist mit der Verurteilung des Staates Österreich durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Donnerstag zufrieden.

Das teilte der Holocaust-Überlebende der APA in einem schriftlichen Statement über seine Anwältin Maria Windhager am Freitag mit. Die ihm zugesprochene Schadenersatzsumme wolle er an vier Jüdische Schulen spenden.

Behauptungen in der "Aula" waren Grund für die Klage



Im Sommer 2015 war in der "Aula" ein Artikel veröffentlicht worden, in dem Mauthausen-Befreite als "Massenmörder", "Kriminelle" und "Landplage" bezeichnet wurden. Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen den Autor des Artikels wurde jedoch in Folge eingestellt. Im Februar 2016 berichtete der Autor in der "Aula" über das eingestellte Strafverfahren und wiederholte die Aussagen nach Angaben des Straßburger Gerichts wörtlich. Daraufhin brachte Lewit mit den anderen Überlebenden einen Antrag unter dem Mediengesetz betreffend diesen Artikel gegen die Zeitschrift sowie den Autor beim EGMR ein.