Edward Snowden veröffentlicht Memoiren

Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden veröffentlicht am Dienstag seine Memoiren. Das Buch des im russischen Exil lebenden Informanten mit dem Titel "Permanent Record: Meine Geschichte" ist ab heute auch in österreichischen Buchhandlungen erhältlich.

Memoiren schildern Snowdens Werdegang und Enthüllungsgründe

Nach seiner Veröffentlichung tausender geheimer Dokumente war Snowden 2013 über Hongkong nach Russland geflüchtet, wo er seither lebt. In Interviews in den vergangenen Tagen sagte er, dass er gerne in einem anderen Land Asyl bekommen würde, etwa in Deutschland oder Frankreich. Er erklärte sich auch bereit, in die USA zurückzukehren, falls er einen fairen Gerichtsprozess garantiert bekomme.