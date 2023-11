Edtstadler traf schwedische Europaministerin in Wien

Am Dienstag hat Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) die schwedische Europaministerin Jessika Roswall in Wien empfangen.

Besonders bei Fragen des EU-Budgets, der Migration und der Wettbewerbsfähigkeit seien sich Österreich und Schweden einig, betonte Edtstadler im Anschluss. Beim Thema Migration seien dringend weitere Fortschritte erforderlich, so die ÖVP-Politikerin.

"Schweden hat hier während seiner Ratspräsidentschaft bedeutende Impulse gesetzt, daher ist es jetzt entscheidend, dieses Momentum zu nutzen und das Thema weiterhin hoch auf der Agenda zu halten", so Edtstadler weiter. "Das heutige Treffen bestätigte die Bedeutung einer weiterhin starken und vereinten europäischen Unterstützung für die Ukraine", sagte Roswall nach dem Treffen. "Wir diskutierten auch die Notwendigkeit einer Politik für mehr Wachstum und globaler Wettbewerbsfähigkeit, einer strengeren Migrationspolitik und eines maßvollen EU-Haushalts. Schweden und Österreich sind in vielen wichtigen Fragen gleichgesinnt und ich freue mich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit", so Roswall.