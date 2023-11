Edtstadler: Österreich bei Kampf gegen Antisemitismus Vorreiter

Österreich wird von Verfassungs- und Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) als führend im Kampf gegen Antisemitismus in Europa angesehen.

"Wir brauchen uns nicht zu verstecken", sagte sie bei einem Hintergrundgespräch. Dennoch könne man "nie genug" in diesem Bereich tun, was nicht zuletzt der "erschreckende" Anstieg antisemitischer Vorfälle seit dem 7. Oktober gezeigt hätte. Neben der nationalen Strategie gegen Antisemitismus sei Unterstützung aus der Gesellschaft nötig.

Edtstadler betont, Österreich sei bei Kampf gegen Antisemitismus Vorreiter

Drei Säulen im Kampf gegen Antisemitismus

38 Maßnahmen aus unterschiedlichen Ministerien

Insgesamt sind 38 Maßnahmen aus den unterschiedlichen Ministerien in der nationalen Strategie vorgesehen. 28 davon seien vollständig umgesetzt, die restlichen zehn in Umsetzung, bilanzierte die Verfassungsministerin. Manche würden dabei sogar über die ursprüngliche Zielsetzung hinausgehen, wie etwa die kürzlich auf den Weg gebrachte Reform des Verbotsgesetzes.

"Österreich ist eines der Länder, das das Thema immer wieder pusht"

Desinformation und Fake News

Was den Bereich der Desinformation und der Fake News in Sozialen Medien oder auf Plattformen im Internet angeht, setzt Schnurbein große Hoffnung in den Digital Services Act. Dieser schaffe nicht nur einen rechtlichen Rahmen in Europa, sondern sehe auch Strafen vor. Dies gelte für alle Plattformen, die in Europa operieren wollen, also etwa auch für TikTok.