"Edelstoff - Markt für junges Design" 2020 in der Wiener Marx Halle

Im Oktober und Dezember 2020 findet wieder der "Edelstoff - Markt für junges Design" in der Wiener Marx Halle statt. 150 kleine Labels, Produzenten und Manufakturen werden ihre Produkte aus den Bereichen Mode, Accessoires, Produkt-Design, Kids, Kosmetik, Kunst und Schmuck präsentieren.

Hardfacts zum "Edelstoff - Markt für junges Design" in Wien

Die Produkte die am 17. & 18. Oktober sowie am 12. & 13. Dezember 2020 erhältlich sein werden, sind laut Veranstalter handmade, in Klein(st)auflagen, customized bzw. nachhaltig in Österreich bzw. Europa hergestellt worden.