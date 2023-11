Ed Sheeran verkauft seine Unterhosen für den guten Zweck

Für eine Wohltätigkeitsauktion für ein Kinderkrankenhaus spendet der britische Musiker Ed Sheeran ganze 445 Kleidungsstücke an das East Anglia's Children's Hospice - darunter auch seine Unterhose. Die Kleidungsstücke werden in dem Zustand versteigert in dem sie geliefert wurden und nicht mehr gewaschen.

Es ist davon auszugehen, dass auch die Unterhosen bereits gewaschen wurden, bevor sie Ed Sheerans Anwesen verließen, doch sicher sagen lässt sich das nicht.

Die Auktion startet bei umgerechnet 11 Euro pro Kleidungsstück. Wer mitbieten möchte, kann dies hier tun. Bereits zuvor hat der Musiker bei einer solchen Auktion mitgemacht. Damals brachten 17 seiner Kleidungsstücke etwa 1.700 Euro ein. Mehr Infos zur Versteigerung gibt es im folgenden Video.

