EcoAustria-Leiterin warnt: Hohe Lohnabschlüsse würden Inflation anheizen

Die Leiterin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria, Monika Köppl-Turyna, warnt vor den Auswirkungen hoher Lohnabschlüsse bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen in der Metall- und Handelsbranche.

Hohe Lohnabschlüsse würden laut Köppl-Turyna Inflation anheizen

Laut einer aktuellen Studie von EcoAustria könnte dieser Effekt sogar noch größer sein, da in der Vergangenheit die Inflation niedrig gewesen sei und die Lohnabschlüsse ebenfalls geringfügig waren. Köppl-Turyna merkt an, dass die niedrige Inflation in der Vergangenheit auch auf verstärkte Importe von Konsumgütern aus China zurückzuführen sei, während die Kosten für Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Bildung gestiegen seien.