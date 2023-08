ECL-Quali: Wiener Austria scheitert in letzter Sekunde an Legia Warschau

Die großen Mühen und viel Moral der Wiener Austria sind im Rückspiel der Conference League Qualifikation gegen Legia Warschau am Ende unbelohnt geblieben. Mit einem 3:5 in Wien rasselten die Veilchen aus dem Europacup.

"Im Endeffekt haben wir uns selbst geschlagen", wusste Dominik Fitz nach dem Aus der Wiener Austria in der Qualifikation zur Conference League.

"Naive" Wiener Austria kassierte zu leichte Gegentore

Der Spielgestalter hatte seinen Anteil, dass die Violetten trotz 0:3-Rückstand nach 58 Minuten noch hoffen durften. Andreas Gruber verwertete Pässe von Fitz zum 1:3 und 2:3, als Reinhold Ranftl tief in der Nachspielzeit auf 3:4 verkürzte, schienen die Austrianer trotz nummerischer Unterlegenheit zumindest in der Verlängerung. Legias Ernest Muci bestrafte jedoch noch einen der vielen defensiven Patzer. Für Ranftl war dies "naiv", auch Gruber war bedient: "Wir kommen immer wieder zurück und bekommen wieder eine 'Watschn'. Wir sind selbst schuld, stehen auf dem Platz. Aber es ging zu leicht, wie die Tore gefallen sind", so der Doppeltorschütze.