EBEL: Vienna Capitals bauen nach Sieg über Innsbruck Tabellenführung aus

Nach dem 5:3-Sieg über Innsbruck konnten die Vienna Capitals die Führung in der Erste Bank Eishockey Liga ausbauen, denn Rivale Red Bull Salzburg kassierte beim VSV eine 2:3-Niederlage.

Die Innsbrucker Haie vermochten in Wien nicht gegen die Papierform anzukämpfen. Die Caps feierten verdient ihren sechsten Heimsieg in Serie, die Tiroler kassierten die fünfte Auswärtsniederlage in Folge. Die Wiener hätten nach der frühen Führung nach 69 Sekunden und zahlreichen weiteren Chancen im ersten Abschnitt höher führen müssen als 2:0.

In den zweiten 20 Minuten verdoppelten sie ihr Score. Die Gäste verzeichneten da zwar mehr Schüsse, doch der letzte Punch fehlte. Mehr als das 1:4 im Powerplay gelang den Innsbruckern nicht. Nach dem 2:4 durch Mario Lamoureux, der seinen Bruder Jean Philippe im Caps-Tor bezwang, – es war der 100. Saisontreffer der “Haie” – wurde es kurzfristig hektisch. Doch die Gastgeber scorten in Unterzahl ins leere Tor (Tessier/59.), das war die Entscheidung. Die Caps halten nun bei 99 Saisontreffern.

Die “Bullen” agierten nach der Heimniederlage gegen die Capitals keineswegs wie das beste Auswärtsteam der Liga. Der VSV ging 60 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels zum 2:1 durch Sauve erstmals in Führung. Schiechl gelang der Ausgleich. Doch im Penaltyschießen sorgte DeSantis für die Entscheidung zugunsten der Kärntner, die damit den letzten Platz an Zagreb abgaben.

KAC gewann viertes Duell in Folge

Der KAC mühte sich zu einem 3:2-Erfolg über die Black Wings Linz und gewann damit auch das vierte Duell in Serie. Der heimstarke Rekordmeister (11 Siege in 14 Partien) beherrschte seinen Gegner, zeigte aber im Abschluss Schwächen. Linz hatte in Kickert einen starken Schlussmann, das gewohnt starke Penalty-Killing kam aber gegen das zweitbeste Powerplay-Team nicht zur Geltung. Das 2:1 und das 3:2 gelang dem KAC in Überzahl.