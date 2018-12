EBEL: Vienna Capitals bauen Führung nach 2:1-Sieg aus

Tabellenführer Vienna Capitals hat am Sonntag seinen Vorsprung in der Erste Bank Eishockey Liga mit einem 2:1-Erfolg beim bisherigen Zweiten KAC ausgebaut.

Erster Verfolger ist nun Titelverteidiger Südtirol nach einem 7:1-Sieg in Zagreb. Das viertplatzierte Salzburg unterlag daheim Znojmo 2:4, Graz gewann in Linz 5:4 nach Penaltyschießen und Dornbirn besiegte den VSV 3:1.

Vienna Capitals nach 2:1 im EBEL-Schlager voran

Die Capitals waren zwar durch Charles Robin Gartner in Rückstand geraten (10.), schlugen aber nur 50 Sekunden später im Powerplay durch Andreas Nödl zurück (11.). Den Siegestreffer markierte Marc-Andre Dorion 4:21 Minuten vor Schluss. Die Gäste nahmen für das am 26. Oktober in der Klagenfurter Stadthalle bezogene 2:7 erfolgreich Revanche. Ein gewohnt starker Rückhalt für die effizienteren Caps war Nationalteamgoalie Bernhard Starkbaum.