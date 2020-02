©Eat the Ball

VIENNA.at verlost zehn Kennenlernboxen. ©Eat the Ball

Eat the Korn: Innovativer Brotmacher startet neue Produktlinie

Die innovativen Brotmacher von Eat the Ball bringen eine neue Produktlinie auf den Markt: Eat the Korn. Es handelt sich dabei um Brot in Ährenform. VIENNA.at verlost zehn Kennenlernboxen.

Die Brotmacher von Eat the Ball möchten mit der Einführung der neuen Produktlinie Eat the Korn den Anforderungen der heutigen Zeit an Lebensmittel gerecht werden. Das österreichische Unternehmen setzt dabei neben natürlichen Zutaten auf ihr innovatives Brot-Herstellungsverfahren pro.ferment.iced. Mit diesem will das Unternehmen zusätzlich einen Beitrag zur Reduktion der täglichen Brotverschwendung leisten.

Eat the Korn: Brot in Form einer Ähre

Bei der neuen Produktlinie Eat the Korn wird das Brot in Form einer Ähre produziert. Damit soll das Brot spannender und attraktiver positioniert werden.

Bei der Brotherstellung setzt das Unternehmen auf das bereits weltweit patentierte Verfahren pro.ferment.iced. Bei der Herstellung in speziellen Formen werden die Fermente der natürlichen Zutaten bei niedrigen Temperaturen hydriert und somit schonend angereichert. Anschließend werden die Inhaltsstoffe in einem mehrstufigen Kühl- und Tiefkühlverfahren im Brot ebenso konserviert. So wird das Brot länger haltbar gemacht.

„Damit bleiben sowohl mehr Nährstoffe, Vitamine und Mineralien erhalten als auch unsere fertigen Produkte nach dem Auftauen länger frisch“, so der Erfinder des Verfahrens, Michael Hobel. Mit diesem Verfahren will das Unternehmen einen Beitrag zur Reduzierung der täglichen Brotverschwendung leiiten. Ebenso kommt man mit dem ressourcenschonenden Verfahren den Herausforderungen der heutigen Gesellschaft entgegen.

Eat the Korn Multi und Original jetzt erhältlich

Bei der Herstellung von Eat the Korn wird außerdem ausschließlich auf natürliche Zutaten gesetzt. Neben Gentechnik-frei zertifiziertem Mehl der Haberfellner Mühle aus Grieskirchen und örtlichem Quellwasser, gehören Zutaten wie reine Butter aus Österreich, natürliche Hefe und Salz zu den Hauptbestandteilen der Produktlinien. „Damit mehr wertvolle Nährstoffe, Vitamine und Mineralien im fertigen Produkt erhalten bleiben, haben wir über viele Jahre hinweg ein innovatives, besonders schonendes Brot-Herstellungsverfahren entwickelt. Dieses trägt auch dazu bei, den während einer Herstellung sonst entstehenden, nicht bekömmlichen Röststoffen vorzubeugen und die Krumme weich zu halten“, sagt Hobel.

Seit Ende Jänner 2020 ist Eat the Korn in den Rezepturen Multi und Original in allen Backshops von Merkur Österreich, sowie online unter www.brotvonheute.com erhältlich.

Gewinnspiel: VIENNA.at verlost Eat the Korn Kennenlernboxen