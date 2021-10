Easyjet: Billigflieger sieht Erholung dank sonnenhungriger Urlauber

Positiver Ausblick: Die steigende Nachfrage nach Urlaub im Süden stimmt den britischen Billigflieger Easyjet zuversichtlicher.

Easyjet: Für Geschäftsjahr 2020/21 Konzernverlust bis zu 1,18 Milliarden Pfund

"Es ist klar, dass die Erholung im Gange ist", sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren. Die Ankündigung der britischen Regierung, Beschränkungen zu lockern oder abzuschaffen, treibe die Buchungen an.

Die Fluggesellschaft rechne für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 30. September) mit einem Konzernverlust zwischen 1,14 und 1,18 Mrd. Pfund (1,34 bis 1,58 Mrd. Euro). Analysten sehen den Fehlbetrag am oberen Ende dieser Spanne. Die endgültigen Zahlen sollen am 30. November bekannt gegeben werden. Im Jahr davor hatte die Fluggesellschaft ein Minus von 835 Mio. Pfund ausgewiesen.