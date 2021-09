Earth Night: Eine Nacht ohne künstliches Licht

Heute, am 7. September, findet die Earth Night statt. Dabei wird eine Nacht lang die Beleuchtung reduziert. Das soll für einen bewussteren Umgang mit Licht sorgen.

Earth Night: Bewusster Umgang mit Licht

Dunkle Nächte fördern Schlaf

Licht stört Tiere in der Ruhephase

Starke Beleuchtung kostet viele Tiere das Leben. In dunklen Nächten können am Himmel 3.000 bis 4.000 Sterne beobachtet werden, in hellen Stadtvierteln hingegen kaum 100. Der hohe Lichtanteil in der Nacht stört tagaktive Tiere in ihrer Ruhephase. Viele Nachtfalter gehen in Beleuchtungskörpern zugrunde oder sitzen wie versteinert an der hellen Wand anstatt nach Futter zu suchen. Laut Schätzungen sterben in den Sommermonaten an einer einzigen Laterne durchschnittlich 150 Insekten pro Nacht. Zugvögel werden durch die Lichtverschmutzung vom Kurs abgelenkt und können an beleuchteten, hohen Objekten kollidieren.