"Earth Hour" findet heuer am 27. März statt

Vom Brandenburger Tor in Berlin über die Christusstatue in Rio de Janeiro bis hin zum Wiener Schloss Schönbrunn: Am 27. März um 20.30 Uhr findet die mittlerweile traditionelle "Earth Hour" statt, wie die Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) am Donnerstag ankündigte. Dabei schalten neben berühmten Sehenswürdigkeiten weltweit Millionen Menschen, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für den Arten- und Klimaschutz zu setzen.