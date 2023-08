©Cpl Marc-Andre Leclerc/Canadian Forces/Handout via REUTERS (Sujet)

Wegen eines Feuers mussten Bewohner einer kanadischen Stadt evakuiert werden. ©Cpl Marc-Andre Leclerc/Canadian Forces/Handout via REUTERS (Sujet)

"Eagle Bluff"-Feuer: Stadt in Kanada evakuiert

In Kanada mussten bewohner einer Stadt wegen der "Eagle Bluff"-Feuer evakuiert werden. Am Montag konnten die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.

Am Sonntag ist die westkanadische Stadt Osoyoos im Bundesstaat British Columbia evakuiert worden. Das „Eagle Bluff"-Feuer war vom US-Bundesstaat Washington nach Kanada übergeschlagen. Günstige Winde drängten die Flammen zurück, etliche Anwohner konnten am Montag in ihre Häuser zurückkehren.

Auf beiden Seiten der Grenze im pazifischen Nordwesten wurden Evakuierungen durchgeführt. In Kanada verbrannten 1.500 Hektar. Günstige Winde drängten das Feuer zurück.