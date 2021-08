EAG ermöglicht Förderung von Fernwärme-Projekten

Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) schafft nach den Worten des Umweltministeriums einen "Turbo für Fernwärmeausbau in ganz Österreich".

Warteschlange für Förderung geht bis ins Jahr 2011 zurück

"Durch den Beschluss des EAG im Nationalrat können nun 168 Projekte, die zum Teil acht Jahre zurückliegen und auf eine Förderung gewartet haben, finalisiert werden", so Ministerin Gewessler. Die Energiewende werde so vorangetrieben.

Fördermittel für gut 160 Projekte in Österreich

In den vergangenen Jahren seien hingegen nicht ausreichend Mittel vorhanden gewesen, um die lange Warteschlange abzubauen. Daher sei der Fernwärmeausbau ins Stocken geraten. Das Aufholen des Rückstandes unterstützt nun ein Gesamtinvestitionsvolumen von knapp 315 Mio. Euro, so das Umweltministerium.

Durch das EAG-Paket können in Wien nun 54 Fernwärme-Projekte gefördert werden. In der Steiermark sind es 34, in Niederösterreich 30, in Oberösterreich 25, in Tirol 10, Salzburg 9 und Kärnten 6.