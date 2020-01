Die E-Scooteranbieter Circ und Lime bieten ihren Service in Paketen an.

E-Scooteranbieter Lime und Circ bieten Fahr-Pakete in Wien an

Die E-Scooterverleiher Lime und Circ bieten in Wien Abo-Modelle für Vielnutzer an. So entfällt bei Lime durch "LimePass" die Grundgebühr, bei Circ gibt es mehrere "Tageskarten".

Lime präsentiert mit LimePass ein Abo-Angebot, das sich an Nutzer richtet, die den E-Scooter-Service häufig nutzen. Der LimePass kann flexibel in der App gebucht werden und erlässt für sieben Tage die Grundgebühr, um die E-Scooter freizuschalten. Der Preispunkt liegt bei 5,99 Euro.

Wer also fünf Mal die Woche mit dem Roller zur Arbeit pendelt, erspart sich damit vier Euro. Das Angebot macht jedoch nur Sinn, wenn der Roller auch mindestens sieben Mal pro Woche genutzt wird.

Circ: Von Stundenpakete bis Monatspakete

Etwas anders zieht Circ sein Abo-Modell in Wien auf. Das neue Angebot umfasst neben dem 1-Stundenpass, einen 1- und 2-Tagespass sowie Wochen- und Monatspakete.

Die eingeführten Minuten- und Entsperr-Pakete sollen besonders für jene Pendler und Touristen interessant sein, die häufig und intensiv Circ nutzen wollen.

Pakete in der App buchen

Die neuen Circ-Pakete sind nach Zeit und Leistungsumfang gestaffelt. Mit dem 1-Stundenpass können Kunden nun 60 Minuten lang zum Preis von 3,99 Euro österreichweit fahren. Zuletzt zahlte man - vorausgesetzt man fährt die Stunde durch - gut zwölf Euro für eine Stunde Fahrt. Wie Lime bietet auch ein Entsperr-Abo für eine Woche an.

Die Wochen- und Monatspakete richten sich an Pendler, bei denen der E-Scooter bereits einen festen Platz im Alltag hat. Abhängig von der Nutzung sparen Kunden durchschnittlich 50 bis 60 Prozent im Vergleich zum regulären Preis. Wer mehr fährt, spart auch mehr. Kunden können die neuen Pakete direkt in Ihrer Circ-App im Bereich "Aktionen" buchen.