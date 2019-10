E-Scooter-Problematik in Wien: Positiver Austausch mit Anbietern

Am Freitag kam es zum Treffen zwischen Vertretern der Stadt und den E-Scooter-Anbietern, um über schärfere Regeln in Wien zu diskutieren.

Wien überlegt schärfere Regeln für Leih-E-Scooter und will eigene Abstellbereiche für die Geräte schaffen. Dazu gab es am Freitagnachmittag ein Treffen zwischen Vertretern der Stadt und den Anbietern. Die Gespräche hätten in einer "konstruktiven Stimmung" stattgefunden, hieß es danach aus dem Büro von Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) gegenüber der APA.