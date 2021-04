E-Scooter in Wien lösen vor allem das zu Fuß gehen ab

Innerhalb kürzester Zeit sind E-Scooter in Wien zu einem beliebten Fortbewegungsmittel geworden. Für viele ergab sich hier die Frage: Sind sie gut oder schlecht für die Umwelt? Wie eine Studie nun zeigt, die VIENNA.at vorliegt, wird in Wien vor allem das zu Fuß gehen von den E-Scootern abgelöst, wodurch sich deutlich ein negativer ökologischer Effekt ergibt.

Negativer ökologischer Effekt durch E-Scooter in Wien

Kaum Verzicht auf Autofahrten

Hätten die E-Scooter in Wien vor allem verbrennungsmotorisierte Fahrzeuge, Taxi/Uber/Car-Sharing und andere elektromotorisierte Fahrzeuge abgelöst, hätte sich ein ökologischer Benefit ergeben. Allerdings zeigte die Befragung, dass diese Kategorien an Fahrzeugen am geringsten von den E-Scootern substituiert werden.

Weitere Ergebnisse der Studie

Gezeigt hat sich auch, dass insbesondere junge Erwachsene und Männer bei den E-Scooter-Fahrern in Wien stark vertreten sind. Gerne genutzt wird das in der Bundeshauptstadt verfügbare Sharing Angebot - vor allem von den 18- bis 27-Jährigen. Hauptsächlich zum Einsatz kommen E-Scooter in der Freizeit. Als größter Motivationsfaktor zur Nutzung wurde Spaß genannt, gefolgt von der schnelleren Bewältigung von Wegen, wobei Zweitgenanntes mit zunehmendem Alter der Befragten in den Vordergrund rückt. Die Mehrheit der Probanden und Probandinnen gab an, erst ein wenig getestet zu haben, wobei Männer eher regelmäßig mit dem E-Scooter fahren und Frauen eher unregelmäßig.