E-Scooter-Anbieter "hive" kehrt Wien den Rücken

Die E-Scooter-Anbieter Hive zieht sich aus Wien zurück. Das Joint Venture zwischen Daimler und BMW kritisiert dabei die lasche Regulierung der Stadt und den enormen Wettbewerb.

Der Wiener E-Scooter-Markt lichtet sich: Am Mittwoch hat der Anbieter "hive" nach einem entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Heute" bestätigt, sich aus Wien zurückzuziehen. Das Unternehmen ist ein Joint Venture zwischen Daimler und BMW, die auch am Carsharing-Sektor gemeinsame Sache machen.

Hive nicht mehr in Wien unterwegs

"Wir können bestätigen, dass sich die Scooter-Marke hive vorerst aus Wien zurückzieht. Hive konzentriert sich derzeit strategisch auf die Städte, in denen die örtliche Regulierung eine Begrenzung der Anzahl an Anbietern und Scootern vorsieht. Dies ist aus unserer Sicht ein Ansatz, der Mikromobilität sowohl für die Städte, als auch für die Nutzer und Anbieter attraktiver macht", hieß es in einer Stellungnahme.