E-Mobilität: Wien Energie stellt auf zeitorientierten Tarif um

In Wien werden auch im heurigen Jahr weiter Strom-Ladestellen für Elektroautos errichtet. Am 1. Mai wird Wien Energie das Stromtarifsystem umstellen - von einem bisher nach Ladedauer und kWh-Menge gerichteten auf einen zeitorientierten.

Die Wien Energie hält an ihren ehrgeizigen Ausbauplänen für Strom-Ladestellen für Elektroautos fest, möchte dabei aber Kilowattstunden-Tarife anwenden können. Derzeit sieht sie sich zu Zeittarifen gezwungen, hofft aber auf eine behördliche Lösung, sagte Wien-Energie-Geschäftsführer Michael Strebl vor Journalisten. Außerdem wünscht man sich rechtliche Erleichterungen für Ladestellen in Wohnhäusern.

Per 1. Mai stellt die Wien Energie ihr Stromtarifsystem fürs E-Auto-Aufladen um – von einem bisher nach Ladedauer und kWh-Menge gewichteten Tarif auf einen zeitorientierten. Die zeitabhängige Variante sei “nicht kundenfreundlich” und eigentlich “falsch”, doch sei man dazu durch rechtliche Hürden rund ums Mess- und Eichgesetz gezwungen, so Strebl am Mittwochabend.