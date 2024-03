E-Control-Chef rechnet 2025 mit Aus für Ukraine-Gastransitvertrag

E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch erwartet im kommenden Jahr das Aus für den Ukraine-Gastransitvertrag. "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ab Jänner 2025 kein Gas mehr über die Ukraine und die Slowakei nach Österreich fließt", erklärte er.

Die heimischen Gasversorger müssten also jetzt Vorsorge treffen, um ihren Lieferverpflichtungen den Kunden gegenüber nachkommen zu können, sagte Urbantschitsch am Donnerstag in einer Pressekonferenz.