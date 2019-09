E-Bike für die City: Belgische Firma "Cowboy" startet in Österreich

Die belgische Firma "Cowboy" expandiert nach Österreich und stellte in Wien ihr neuestes E-Bike vor. Dabei tritt neben der Funktion das Design in den Vordergrund. Sicher ist, dass man mit dem Rad einige neidische Blicke erntet.

"Cowboy": Kein E-Bike für Oma und Opa

Um es ganz am Anfang klar zu stellen: Das "Cowboy" zielt auf Stadtmenschen ab, die möglichst ohne Anstrengung mit dem Rad zur Arbeit fahren wollen. Es ist quasi die Antithese jener E-Mountainbikes, mit denen sich Ü50-Jährige an Wochenenden von Alm zu Alm hangeln oder einen Nachmittagsausflug unternehmen. "So will Cowboy nicht sein", sagt Marketing Manager Bob Eck bei der Vorstellung in Wien. Mit der App und dem minimalistischen Design wollte man am Anfang eigentlich hippe Millennials ansprechen also, Mittzwanziger bis Mittdreißiger. Der typische "Cowboy" - auch die Fahrer erhalten den Namen ihres Vehikels - ist jedoch knapp 20 Jahre älter und steht mitten im Berufsleben. So kann er sich das E-Bike auch besser leisten, das mit 1.990 Euro zwar nicht zu den teuersten Rädern gehört, aber auch nicht zu den billigsten.