E-Bike-Fahrerin von Zug erfasst: Im Spital verstorben

Eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin starb in der Nacht auf Freitag im Spital, nachdem sie im steirischen Bezirk Weiz auf einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Zug erfasst wurde.

Eine Radfahrerin, die am Donnerstagnachmittag in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) von einem Zug erfasst worden war, ist in der Nacht auf Freitag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.