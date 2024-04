E-Autos in NÖ in Flammen: Brandstiftung war Ursache

Im Fall der in der Nacht auf Donnerstag in Eibesbrunn (Bezirk Mistelbach) in Flammen aufgegangenen ein Dutzend E-Autos hat sich der Verdacht auf Brandstiftung bestätigt.

Die Spurenlage deute darauf hin, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf Anfrage. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe es Feuer an zwei Stellen gegeben. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Verdacht auf Brandstiftung hat sich bestätigt

Die Feuerwehr hatte nach der Alarmierung in die Gewerbestraße in Eibesbrunn am Donnerstag kurz nach Mitternacht die Alarmstufe 3 ausgerufen. Neben den E-Autos wurde auch ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Fünf Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz.