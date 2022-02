E-Auto-Neuzulassungen: Österreich EU-weit auf Platz 3

Bei den Neuzulassungen von Elektroautos lag Österreich 2021 im EU-Vergleich auf Platz drei hinter den Niederlanden und Schweden.

In ganz Europa belegte Österreich den fünften Platz, hier ging Gold an Norwegen und Silber an Island. Zum Vergleich: In Österreich lag der Anteil bei 13,9 Prozent, in Deutschland bei 13,6 in der Schweiz bei 13,1 und im EU-Schnitt bei 8,9 Prozent. Beim Nachbarn Tschechien waren es lediglich 1,2 Prozent der Gesamt-Neuzulassungen, rechnet der VCÖ vor.