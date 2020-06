E-Auto-Förderung wird auf 5.000 Euro erhöht

Am Montag hat Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der Autoimporteure angekündigt, die Förderung für Elektroautos mit 1. Juli auf 5.000 Euro zu erhöhen. Zuvor hat man für den Kauf eines PKW mit Elektroantrieb 3.000 Euro bekommen.

"Wir wollen am Weg aus der Coronakrise in die Zukunft investieren. Genau das schaffen wir mit der Offensive für E-Mobilität", so Gewessler am Montag bei der Pressekonferenz.