Nur in der Wiener Innenstadt macht der Anteil der Elektroautos mehr als 3 Prozent aus. ©Pixabay.com (Sujet)

E-Auto-Anteil in Österreich weiter sehr gering - nur in Wiener Innenstadt über 3 Prozent

Reine Elektroautos machen in Österreich nicht einmal 1 Prozent aus. Nur in der Wiener Innenstadt liegt der Anteil laut VCÖ mit 540 E-Autos bei 3,4 Prozent, gefolgt von Klosterneuburg mit 2,1 Prozent (78 E-Pkw) und Wien-Ottakring mit 1,5 Prozent (499 Elektroautos). Insgesamt gibt es in Österreich rund 4,95 Millionen Diesel- und Benzin-Autos - um 109 Mal mehr als die knapp 45.000 E-Pkw.

Der VCÖ berücksichtigt dabei nur die reinen Elektroautos. Dazu kommen noch rund 80.000 Fahrzeuge mit gemischtem Elektro- und Verbrennungsantrieb. Beim Umstieg auf Elektroautos kommt Firmen eine zentrale Rolle zu, erinnert der VCÖ. Denn zwei Drittel der Neuwagen werden von Firmen und anderen juristischen Personen gekauft.