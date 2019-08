€ 20.000 Schaden: Dreiste Schuh-Diebe waren in Wiener Innenstadt unterwegs

Die Polizei konnte zwei Männer festnehmen, die zahlreiche Schuhe aus einem Geschäft in der Wiener City gestohlen und im Internet verkauft haben sollen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über € 20.000.

Ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäfts in der Wiener Innenstadt soll von Mitte Dezember bis Mitte Mai 100 Schuhpaare im Wert von 20.000 Euro aus dem Lager gestohlen und einem Komplizen zum Verkauf im Internet übergegeben haben. Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt haben den beiden verdächtigten Männern am Dienstag das Handwerk gelegt, berichtete die Polizei am Donnerstag.