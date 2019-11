DVD-Projekt lässt Holocaust-Überlebende zu Wort kommen

Im Film "über weiter leben" wurden Interviews mit 14 Holocaust-Überlebenden geführt. Das Uni-Projekt ist nun als DVD erschienen.

Interviewprojekt "über weiter leben" als DVD erschienen

Der daraus entstandene Film "über weiter leben" ist nun als DVD erschienen, die am Mittwoch in Wien präsentiert wird. Sie ist für den Einsatz im Unterricht, der Erwachsenenbildung und der Forschung gedacht.

Die jüdischen Gesprächspartner haben alle auf unterschiedliche Art und Weise den Holocaust überlebt, durch Emigration, versteckt in Wien oder interniert in Konzentrationslagern. In den Interviews sprechen sie über die Erfahrung von Ausgrenzung, Antisemitismus und dem plötzlichen Verlust jeglicher Existenzgrundlage, die sie als Kinder erleben mussten.