Duo wollte 125 Kilo Cannabis nach Österreich bringen

125 Kilo Cannabis wurden bei einer Schwerpunktkontrolle im Burgenland sichergestellt. Die Polizei geht von einem größeren Netzwerk aus, das Drogen bei Schmuggelfahrten nach Österreich bringt.

Cannabis in Bett eingebaut

Die Polizei führte heuer verstärkte Schwerpunktkontrollen auf für Schmuggelfahrten bekannten Hauptverkehrsrouten durch. In der Nacht auf Dienstag vergangener Woche wurden ein 57 Jahre alter Österreicher mit Wurzeln am Westbalkan und ein 31-jähriger Serbe kurz nach der Einreise von der Slowakei nach Österreich auf der A6 bei Kittsee gestoppt. In ihrem Kastenwagen transportierten sie Möbel, hauptsächlich Betten und Liegen - aber nicht nur, wie sich bald herausstellte. Bei der genaueren Überprüfung der Ware stießen die Beamten auf große Mengen Marihuana, abgepackt u.a. in Hohlräumen unter Betten versteckt.