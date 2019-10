Duo raubte gehbehinderte Pensionistinnen in Wien aus: Haft

"Höchst verwerflich" bezeichnete die Richterin die Taten zweier Männer, die vorwiegend Pensionistinnen in Wien ausgeraubt haben. Die Frauen waren meist auf Gehstöcke oder Rollatoren angewiesen. Die beiden Männer wurden daher zu elf Jahren Haft verurteilt.

Für eine laut Staatsanwältin "höchst verwerfliche" Raubserie sind zwei junge Männer am Dienstag am Wiener Landesgericht zu jeweils elf Jahren Haft verurteilt worden. Die jeweils 22 Jahre alten Angeklagten hatten sich gezielt gehbehinderte Pensionistinnen als Opfer ausgesucht und diese bei den Überfällen zum Teil schwer verletzt. Dem Duo erschien die Strafe zu hoch, es meldete Berufung an.