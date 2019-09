An der österreichischen Grenze war für die beiden Männer Endstation.

An der österreichischen Grenze war für die beiden Männer Endstation. ©APA (Sujet)

An der österreichischen Grenze war für die beiden Männer Endstation. ©APA (Sujet)

Duo nach Pkw-Diebstählen in Wien gefasst

Am Freitag klickten für zwei Männer in Drasenhofen die Handschellen. Sie sollen mindestens sieben Pkw in Wien gestohlen und nach Polen überstellt haben.

Der Polizei ist es aufgrund intensiver Ermittlungen im Zuge einer internationalen Fahndung gelungen, einen 43-jährigen und einen 40-jährigen polnischen Staatsbürger am 27. Septemer gegen 05.30 Uhr festzunehmen, als die Männer die Grenze in Drasenhofen von Tschechien kommend nach Österreich passierten.