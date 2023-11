Duo nach Einbrüchen in Selbstbedienungsläden in NÖ ausgeforscht

Zwei junge Erwachsene aus dem Bezirk St. Pölten-Land wurden nach Diebstählen und Einbruchversuchen in Selbstbedienungsläden in Niederösterreich mithilfe von Videomaterial von der Polizei ausgeforscht.

Vorerst unbekannte männliche Täter verübten am 3. November zuerst einen Diebstahl von Lebensmitteln in einem Selbstbedienungsladen in Traisen. Wenig später vermummte sich einer der beiden Täter mit einer Sturmmaske und betrat einen weiteren Selbstbedienungsladen in Wiesenfeld.